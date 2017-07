Tíz menő arc, aki netes sorozatból léphet elő világsztárrá

Ma már nemcsak a trendi tévésorozatokra érdemes figyelni, az internetes tartalomszolgáltatók éppúgy készítenek figyelemreméltó szériákat, esetenként kimondottan izgalmas arcokkal. Pablo Escobar, az új Anne Shirley, Vasököl és egy fura kislány – íme, tíz színész, akit valószínűleg fogunk még látni a jövőben, nem csak az interneten.

Az Egyesült Államokban évről évre egyre több szériát készítenek az olyan internetes tartalomszolgáltatók, mint a Netflix, a Hulu vagy az Amazon – hogy csak a legismertebbeket említsük –, de többek között a YouTube és a Facebook is beszállt már a sorozatgyártásba.

A projektek között számos izgalmas is akad, remek, karakteres színészekkel, akikre érdemes odafigyelni. Közülük mutatunk be tízet, valószínűleg nem most találkozik velük utoljára.

Millie Bobby Brown

Kétségkívül a tavalyi év egyik nagy felfedezettje volt a tavalyi év egyik legjobb sorozatában, a Stranger Things-ben: egy természetfeletti képességekkel rendelkező, zavart lányt játszott, aki megszökött egy laboratóriumból. Már 2013-ban láthattuk Alice-ként a Once Upon a Time in Wonderland-ben, vendégszerepelt az NCIS-ben, a Modern család-ban, a Grace kliniká-ban, jelenleg épp a Godzilla: King of the Monsters című filmet forgatja.

Luke Kleintank

A Dr. Csont rajongói emlékezhetnek rá a nyolc epizódban látott Finn Abernathyként, Az ember a Fellegvárban sorozatváltozatában, a The Man in the High Castle-ben azonban már komolyabb szerepet kapott. 2010-ben a Nyughatatlan fiatalok című szappanoperában kapta az első jelentősebb munkáját, majd például a Gossip Girl-ben és a Hazug csajok társaságá-ban is megjelent több epizódban.

Hannah Dunne

A Frances Ha-ban még csak nyúlfarknyi szerepe volt, a Louie egyik epizódjában pincérnőt, a Free the Nipple-ben topless harcost játszott, gyakorlatilag a Mozart in the Jungle volt az első produkció, amelyben végre kibontakoztathatta magát. A sorozatról írt kritikánkat itt olvashatja, Dunne a főszereplő, Hailey lakótársát és legjobb barátnőjét alakította.

Herizen F. Guardiola

2015-ben tűnt fel a Runaway Island című filmben, első sorozatában, az egy évvel később indult The Get Down-ban azonban már többen felfigyelhettek rá – nemcsak színészi, de zenei tehetségére is, a szériának ugyanis a soundtrackjéhez is nagyban hozzájárult. Persze a szerepre pont olyan nőt kerestek, akinek jó hangja is van, hisz egy Bronxból kitörni vágyó énekesnőt kell megjelenítenie.

Wagner Moura

A Narcos-t 2015-ben az év legjobb sorozatának választottuk, akkor a főszereplő, a Pablo Escobart játszó Moura alakítását is méltattuk. A színész hazájában, Brazíliában már 1999-ben vállalt különféle filmes és tévés munkákat, 2013-ra már amerikai szuperprodukcióba, az Elysium – Zárt világ-ba is hívták, valószínűleg a kolumbiai drogbáró eljátszása további lehetőségeket is hoz majd neki.

Lapozzon, bemutatunk még öt feltörekvő színészt, akire érdemes odafigyelni!