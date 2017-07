Műsorok, amelyek 15 éve a nézők kedvencei

2002-ben több olyan tévéműsor is elstartolt az Egyesült Államokban, amelyek alapvetően változtatták meg a következő 10-20 év programjait, és szivárogtak be a magyar tévénézők otthonába.

The Bachelor - Itt egy rózsa, mondj igent!

Az egyik ilyen műsor a The Bachelor, vagyis a Nagy Ő, aminek immár a 21. szezonját nyomják le az emberek torkán. Persze párkereső műsorok mindig is voltak, de 15 évvel ezelőtt igazi ínyencségnek számított – úgy a nézők, mint a bulvárlapok körében -, hogy egy viszonylag tehetős szépfiú keresi élete párját. A 15-20 dekoratív lány pedig rózsát, ékszert kap, ha továbbjut a következő körbe.

Hogy az egész olyan, mint egy lóvásár, az kicsit sem érdekeli a közönséget, hiszen a műsor óriási siker. 2006-ban, az addig 60 perces műsoridőt megemelték 90, majd 120 percre, és elindult a The Bachelorette, amiben már nők keresgélnek a pasik között.

A Nagy Ő itthon is képernyőre került, de valljuk be, hogy Noszály Sándor és Molnár Anikó párkeresése annyiban hasonlított az amerikai verzióhoz, mint az 500 forintért megvehető mitesszertapasz egy kozmetikai nagykezeléshez.

Hogy a műsornak és a műfajnak mégis van pozitív hozadéka, azt az UnReal sorozat bizonyítja. A Lifetime csatorna tökös drámája pontosan az ilyen műsorok háttérét mutatja be. A forgatókönyvírókat és a producereket pedig olyan emberek segítik, akik korábban a The Bachelor csapatában dolgoztak, és belülről látták, hogyan zavarják be a téli hidegben a nőket a medencébe, mert kell vágóképnek a Baywatch-hangulatot idéző medencés viháncolás.

Top Gear - Valami más

2002-ben indult a Top Gear is, ami alapjaiban változtatta meg az autós műsorokat. Adott volt három elképesztően karakteres személyiséggel megáldott műsorvezető (Jeremy Clarkson, James May és Richard Hammond). Ez máris 50%-ban garantálta a sikert, a maradék 50%-ot pedig a nagy mennyiségű pénz, amit beletoltak egy-egy epizódba.

Nem az a fajta autós műsor lett a Top Gear, amit vasárnap kettőkor fél szemmel elkapunk, miközben kedélyesen szürcsölgetjük a húslevest.

A Top Gear lett a verdás tévéműsorok Sztárban sztárja, vagyis egy látványos show-műsor. 2015-ben aztán Jeremy Clarksont menesztette a BBC, ugyanis egy vita végén úgy orrba vágta Oisin Tymon producert, hogy kórházba kellett vinni. Jeremy nélkül a másik két műsorvezető sem vállalta a folytatást, így a Top Gear egy év kényszerszünetre ment. 2016-ban hatalmas buktával és új arcokkal folytatódott a műsor, 2017-ben Matt LeBlanc, Chris Harris és Rory Reid ült be a volán mögé.

Sorozatok terén is van néhány igazán emlékezetes, ami 15 éve indult. A túlságosan korán elkaszált, és az Agymenőkben folyton visszatérő Firefly, valamint a Drót és a CSI: Miami helyszínelők is. De ebben az évben találkozhattak először a nézők Monkkal, a flúgos nyomozóval és a Kemény zsarukkal is.

Dr. Phil - Magyar hangja Csernus és Joshi

A televíziós „lélekgyógyászat" sem újdonság, hiszen Ranschburg Jenő vagy Vekerdy Tamás is megpróbálta elmagyarázni korábban a tévében, hogy milyen megoldások lehetnek a problémáinkra. De a kereskedelmi tévékre hangolt „lelkizős műsorok" nagyágyúja kétségtelenül a Dr. Phil, ami kereken 15 éve indult.

Phil McGraw azt tűzte ki zászlajára, hogy a televíziózás történetében először átfogó képet nyújtson a mentális egészség témakörében. Dr. Phil műsorában helyett kapott a drogfüggőség, a családon belüli erőszak, a gyerekbántalmazás, az öngyilkosság és a depresszió is. És mivel az emberek imádják chipsevés közben más problémáját nézni a tévében, a műsor hatalmas siker lett.

De az agyturkász nem elégedett meg ennyivel. Hamar rákapott a celebség ízére, és beszállt a fogyókúrás termékek forgalmazásába is.

A műsort 2012-ben Magyarországon is műsorra tűzték (FEM3), de maga a műfaj is átszivárgott hozzánk. Először 2003-ban, amikor Dr. Csernus saját műsort kapott a VIASAT3-on, majd pár évvel később, amikor a TV2 próbálta meg Joshi Bharatot Dr. Philnek eladni. Az itthoni közönséget azonban nem sokáig érdekelte úgy a mélydráma, hogy a fogatlan szereplők nem kezdenek el benne legalább 10 percenként verekedni, így a Dr. Phil koncepció ment a levesbe, és Joshi megkapta a maga Mónika show-ját.

American Idol - Simonok csatája

Simon Cowell és Simon Fuller 2001 és 2003 között közösen készítették a brit Pop Idol műsort, majd 2002-ben elindulták az American Idolt. Aztán elstartolt az X-Factor, és Cowell kiszállt az Idol-bizniszből, ezzel pedig elkezdődött a haragszom rád és a pereskedés. Fuller egészen 2016-ig vitte az American Idolt, ami 15 évadot és 555 epizódot élt meg.

Kétségtelen, hogy ennek köszönhetjük a Megasztárt, az X-Faktort és a Voice-t is, és pontosan ez lett az Idol veszte. Nem tudott megújulni a formátum. Hiába ültek be a zsűribe olyan nevek, mint Jennifer Lopez, Nicki Minaj vagy Mariah Carey, nem tudtak lépést tartani a Voice-szal, ahol Adam Levine és Blake Shelton önmagában elviszi a show-t. Legalábbis ezt gondolta a műsort sugárzó FOX csatorna, de másképp látja a helyzetet az ABC, akik megvették maguknak az American Idolt. Most leporolást ígérnek, és a 2017-2018-as szezonban műsorra is tűzik a 16. évadot.

Legemlékezetesebb American Idol győztesek: Kelly Clarkson (első évad), Carrie Underwood (negyedik évad), Phillip Phillips (tizenegyedik évad),

Kétségtelen, hogy Ryan Seacrest volt az egyik nagy győztese a tehetségkutatónak. Ő ugyanis 2002-től volt a műsor házigazdája, amit fénykorában 26 millió ember nézett hetente. 2009-re Seacrest lett a legjobban fizetett tévés (reality) műsorvezető. Van tehát mit a tejbe aprítania, és ő a lehető legjobb tévés befektetést választotta, amikor producerként beszállt a Kardashian család realityjébe, és Jamie Oliver egyik főzőműsorába is.

Meghatározó volt tehát 2002 az Egyesült Államok, majd a világ televíziózása szempontjából. A fentiek mellett ekkor indult az Osbourne család valóságshow-ja, amely új irányt adott a reality műfajnak - és ihlette a sokat szidott, de mindig nézett Győzikét az RTL-en.