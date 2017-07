Torres Dani: Véget ért egy kőkemény időszak

A Megasztár második szériájában feltűnt Torres Danit akkor rockerként könyvelték el a nézők, ebből a skatulyából pedig máig sem bújt ki. Nemrégiben új albummal rukkolt elő, több káros szenvedélyétől igyekszik megszabadulni, a közönséget pedig arra biztatja, hogy ne legyenek tétlenek, tegyenek kitűzött céljaikért - többek közt ezekről mesélt az Origónak.

Az énekes sűrű időszakon van túl, az elmúlt egy évben rengeteget dolgozott új albumán. „Nagyjából egy hónapja ért véget egy kőkemény időszak, konkrétan reggeltől estig dolgoztam, napi 18-20 órán keresztül készült a lemezem. Azért volt ilyen húzós a menet, mert jelentős részben magam voltam, olykor két zenésztárs segített. Persze nem csak ebben az egy évben, hanem már korábban is készültem a lemezre, egy folyamat ért be” - mesélte.

A Megasztár-ban 2004-ben ismerték meg a nézők, a műsor után megjelent két lemeze, de akkor még elég vegyes volt a stílusa, és zenekarral játszott. „Aztán jött egy olyan időszak az életemben, amit tanulási időszaknak hívok, mert rengeteget dolgoztam a zenei ágazatokban. Színházi daraboknak, műsoroknak írtam zenét, főcímeket szereztem, és spanyolajkú gyerekeknek készítek babatévét.”

35 éves vagyok, meg kellett találnom azt a hangot, azt az irányt, amire rá lehet feküdni és tovább dolgozni rajta. Sosem voltam még ennyire produktív, mint az elmúlt pár évben. Most kijött a lemez, de a következő lemez három dalát is megírtam már. Lesz bőven hallgatnivaló.”

„A lemezemmel azt a mentalitást szeretném népszerűsíteni, hogy tenni kell a dolgokért, amiket kitűzünk magunk elé, különben az egészet megette a fene. Sok mindent változtattam a saját életemben, mert úgy vélem, a külvilág mindig az önmagunk tükre, kivetülése. 20 év után letettem a cigit, mert rájöttem, hogy csak árt az életemnek, és egyáltalán nincs rá szükségem. De a kávét is hanyagolni fogom, igyekszem teljesen átállni a zöld teára. Egy fontos tisztulási folyamat kezdetén vagyok” - mondta.

Nem hátrány, de nem is előny

A műfaji változások először furcsák voltak a közönség számára, mert rockerként könyvelték el évekkel ezelőtt, ebből azonban már szeretne kiszakadni.

„Mindenki úgy skatulyázott be, és ebből a skatulyából szerettem volna egyébként kilépni, hogy én ilyen rockos figura vagyok. Önmagam számára is meg akartam ezt törni, mert ha magam számára képes vagyok, akkor mások számára is sikerül. Úgy tűnik, abszolút jó nyomon vagyok, és tudom, hogy be fog érni szépen ez a munka, nagyot fog szólni.”

„A tehetségkutatós skatulyából addig nem tudok kilépni, míg be nem érik a saját munkám, ami már nem ahhoz kapcsolódik. Nem hátrány és nem is előny, de biztos, hogy borzasztó sokat adott nekem a műsor. Zseniális széria volt a miénk, sőt az első három széria mind nagyon erős volt. A televíziózásnak is egy nagyon szép kora volt ez, látszott a nézettségi adatokon, fél Magyarország nézte. Érzem, hogy sokat adott, ott szereztem nevet, és igyekszem is ezt a lehető legjobb termékekkel alátámasztani” – mesélte.

Sokat koncertezik a nyáron, Budapesten és a Balaton környékén többször is megfordul majd. Régi és új dalok is felcsendülnek a koncerteken, annak pedig nagyon örül, hogy a Petőfi Rádió játssza a dalait. Lemezbemutatót tervez őszre, a közönséggel pedig igyekszik a közösségi oldalakon tartani a kapcsolatot.

Fontos a kapcsolattartás

„Egyedül csinálok mindent, úgyhogy nagy lehetőség nekem a Facebook. Elképesztően fontos szerintem a kapcsolattartás, mivel része lett az életünknek a közösségi oldal. Mindenki ezt nézi, itt él, nem lehet ebből kimaradni. A magánéletemből is mutatok dolgokat, de van egy határ, meztelenül nem fogok pózolni zöldre festett uborkával. A követők láthatják a kedvesemet, kiskutyámat, napomat. Ez is arról szól, hogy én ugyanolyan vagyok, mint ők, csak más a foglalkozásunk.”

Régóta párkapcsolatban él, párja pedig már megszokta, hogy sok női rajongója van, ez nem okoz köztük problémát. Nyárra pihenést is terveznek, de ideje nagy részét továbbra is a munka tölti ki.