Kimagaslik kollégái közül a Trónok harca törpéje

Napjaink legismertebb kis növésű színésze, a Trónok harcá-ban látható Peter Dinklage az HBO új tévéfilmjében a hetvenes évek legismertebb kis növésű színészét, Hervé Villechaize-t jeleníti meg – ennek apropóján bemutatjuk tíz hasonló kollégájukat is, közülük a legalacsonyabb csupán 81 centiméteresre nőtt, Dinklage a maga 135 centiméterével uralja a mezőnyt.

A Trónok harca Tyrionja, Peter Dinklage kapta meg a My Dinner With Hervé főszerepét, a hetvenes évek kedvelt kis növésű színészét, Hervé Villechaize-t fogja megjeleníteni. Az HBO új tévéfilmje Villechaize utolsó napjait mutatja be, főképp azt vizsgálva, hogy a férfit aztán mi vitte az öngyilkosságig – 1993-ban, 50 évesen ugyanis lelőtte magát.

A színészt a Fantasy Island Tattoo nevű törpéjeként ismerhették a legtöbben, de például Az aranypisztolyos férfi című James Bond-filmben is ő játszotta az egyik gonoszt. Az hogy csak 117 centiméter volt, világéletében frusztrálta, ráadásul komoly fájdalmai és légzésproblémái voltak, mivel a belső szervei normális méretűek voltak, alig fértek el a kis testben.

Dinklage a maga 135 centiméterével már viszonylag magasnak számít a kis növésűek között – hivatalosan 147 centiméterig tart ez a kategória –, de régebben benne is sok keserűség volt a termete miatt. Az ő rögös útját a Trónok harcá-ig már vázoltuk korábban, sőt a sorozat indulásakor az Origónak is nyilatkozott – most Villechaize-zel közös sorstársaiból mutatunk be tízet, akik szintén vitték valamire Hollywoodban.

