Sebestyén Balázs: Borzasztó ez az egész történet

Elvileg fel kéne függeszteni a Reggeli Show nevének használatát, de fellebbeznek Sebestyén Balázsék.

Mint korábban írtuk, a Fővárosi Törvényszék ideiglenes intézkedéssel eltiltotta a Rádió 1-et a Reggeli Show műsornév használatától, erre reagáltak a rádiósok július 6-án reggel. „Annyi igaz, hogy kézhez kaptunk egy végzést, hogy függesszük fel a név és a logóhasználatot. Fontos kiemelni, hogy ez egy ideiglenes rendelkezés, ez nem ítélet nem jogerős: ez arról szól, hogy a per végéig függesszük ezt fel. Mi 15 napon belül fellebbezünk. Ez egyhosszú procedúra, amíg nem születik döntés a fellebbezésről, mi ugyanilyen formában megyünk tovább" – közölte Sebestyén Balázs az adásban.

„A Reggeli Show és a Morning Show név egyértelműen minket illet, mi találtuk ki, mi építettük fel ezt a brandet 2009 óta, ez vitathatatlan. De ez egy személyes dolog, hogy mi ezért tovább küzdünk. Fontos, hogy a hallgatók bebizonyították, hogy mindegy, milyen néven jelentkezünk, mert nem a névre, hanem erre a stábra kíváncsiak, erre a nyolc-kilenc emberre. Hisszük, hogy a tartalom dönt, és a hallgatók döntenek" – tette hozzá.

Összevesztek a volt partnerrel

Sebestyén Balázs egykori üzleti partnere 2014-ben a maga nevére íratta a Morning Show nevet, ezt adta el a Class FM-nek, amely most is használja. Ez a július 6-i rádióadásban is szóba került, Sebestyén Balázs szavaival volt üzlettársa a jogot „szörnyű, kiábrándító, gusztustalan módon adta el, borzasztó az egész történet."

A Reggeli Show csapata még elemezte egy darabig a helyzetet. „Ha nevet kell váltani, akkor nekünk van a legnagyobb kreatív ügynökségünk: egymillió hallgató. Hogy mi a műsor neve, teljesen másodlagos" – közölték.