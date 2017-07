Ejtőernyős ugrás közben halt meg az ismert tévés

Az amerikai tévéipar egyik legismertebb hangjának tulajdonosa, Randy Schell meghalt egy balul sikerült ejtőernyős ugrás után.

A hangjáról sok amerikai által ismert Randy Schell egy csoportos ejtőernyős ugrás közben életét vesztette, miután a levegőben összeütközött az egyik társával – aki egyébként túlélte a balesetet.

A houstoni Skydive Spaceland közleménye szerint mindketten tapasztalt ejtőernyősök voltak, már aznap is túl voltak egy ugráson. A második ugrásnál is rendben kinyílt az ernyőjük, ez után akadtak össze véletlenül, Schell pedig nem élte túl az ily módon nehezített landolást.

Az ejtőernyős szövetség egyébként csak az esetről adott ki egy közleményt, azt, hogy Schell halt meg, a férfi menedzsere tudatta a médiával.

Schell rengeteg rádió- és tévécsatornának kölcsönözte a hangját, olyan neves cégek reklámjában szólalt meg, mint a McDonald's, a Coca-Cola vagy a Nike, és olyan műsorok promójában, illetve narrátoraként hallhattuk, mint például a Fear the Walking Dead, a Rejtjelek vagy a Dancing with the Stars.