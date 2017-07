Nádai Anikó azt érzi, mostanra találta meg a helyét. A kommenteket még ma is elolvassa, és szeretné, ha új műsorának köszönhetően kicsit elfogadóbbak lennének egymással az emberek. Anyaként már nem térne vissza az Éjjel-Nappal Budapestbe, de a fiának nem mondana nemet, ha szerepelni szeretne.

A legtöbb kritika megemlíti, hogy az Anikó Show-ban vagy a legtermészetesebb. Szerinted ez minek köszönhető?

Egyrészt nem nyomja a vállamat az a teher, hogy egy élő műsorban vagyok. Megállhatunk, ha valami nem úgy sikerül. A műsor stílusa is közel áll hozzám, mert tényleg érdekelnek az emberi sorsok. Sokszor le is döbbenek, hogy milyen életek vannak, és jó érzés, hogy a vendégek megnyílnak nekem, megbíznak bennem. A Farmban vagy a Való Világ powered by Big Brotherben nagyon rágörcsöltem az élő adásokra. Tele voltam megfelelési kényszerrel. Nagyon akartam bizonyítani.

Kinek?

Magamnak. Azoknak, akik szeretnek és a nézőknek. Mindenki olvas kommenteket. Én is. Szerettem volna, ha legalább a fele pozitív. De pont azért, mert annyira izgultam, nem tudtam azt a szintet hozni, amit szerettem volna.

Mit tanultál az eddigi műsoraidból?

Tisztázzuk, hogy én nem tanultam műsorvezetést az iskolában. Pont ezért sokszor azt éreztem, hogy bedobtak a mély vízbe. A körülöttem lévő emberek azt mondogatták: Úgyis megcsinálod! De számomra minden műsor új volt. Megtanultam irányítani a beszélgetéseket a játékosokkal. A Farm és a Való Világ powered by Big Brother ebben hatalmas rutint adott. Az Anikó Show pedig rengeteget segít nekem abban, hogy később, ha újabb élő feladatot kapok, akkor már ott is természetes és laza legyek.

Korábban az életed része volt az amatőr színészkedés. Ehhez visszatérnél?

Ott volt az Éjjel-Nappal Budapest, amit akkor nagyon szerettem forgatni. De már nem csinálnám. Eleve van egy kisfiam, aki mellett a forgatási beosztást nem tudnám tartani. Most azt érzem, hogy a műsorvezetés és az Anikó Show az én helyem és utam.

Sok mindenben kipróbáltad magad.

Igen, sokáig kerestem az utamat. Jártam tanítóképzőbe, mert az érettségi után azt gondoltam, hogy az egy jó lehetőség számomra. Csak akkor jöttem rá, hogy a médiában szeretnék dolgozni, amikor már belekerültem, ez volt a Való Világ-korszak. És tudom, hogy hatalmas szerencsém van azzal, hogy vannak olyan emberek, akik hisznek bennem, és látják bennem a lehetőséget. Persze sokat kételkedtem. Minden negatív kritika után megkérdőjeleztem, hogy a képernyőn van-e a helyem.

Kik segítettek abban, hogy helyreálljon az önbizalmad?

Ez rajtam múlt. Hiába mondott nekem bárki bármit. Most érzem először azt, hogy ebben a műsorban lehetek önmagam, és ennek a segítségével válhatok profivá.

Megnézve az első néhány részt, úgy tűnik, hogy a Mónika show-val ellentétben itt nem lesz székdobálás. Voltak ilyen kitételeid a forgatások előtt?

Először is örültem, hogy rám gondoltak, és megkaptam ezt a lehetőséget. Kiszámíthatatlan, hogy adott szituációban hogyan fognak viselkedni egymással a vendégek. De tény, hogy az Anikó Show-ban a komolyabb témákat is boncolgatjuk, és ez számomra nagyon fontos. Nem találkozunk naponta olyan történetekkel, hogy egy ötvenéves férfi nőként szeretne élni és boldog lenni. Az én feladatom a stábbal közösen az, hogy a nézők megértsék és elfogadják az ilyen élethelyzeteket. Nem szeretem, ha valaki beszűkült látásmóddal éli az életét. Vannak társadalmi elvárások és normák, amelyeknek persze meg kell felelni, de miért nem lehetünk elfogadóbbak egymással? Miért kell szitokszóval illetni valakit, aki nem ártott nekünk? Abban reménykedem, hogy a műsor szereplőinek történeteit hallva mindannyian kicsit könnyebben elfogadjuk egymást.

Úgy beszélsz, mintha lenne egyfajta társadalmi küldetésed.

Nem gondolom, hogy meg fogom váltania világot. Nem fog mindenki mindenkit szeretni, mert megnéz egy műsort. Élni és élni hagyni, ezt szeretném ismételgetni, és eljuttatni az emberekhez.

Érezhetően a fiatalabbakra van szabva a műsor.

Nem gondolom, hogy csak a fiatal korosztályt céloztuk be. Időt kérünk, hogy ez kiderüljön.

Milyen témát hoznál be, amivel még nem foglalkoztatok?

A legfontosabbak számomra a gyerekes témák. Főleg, amikor egy gyermek az elszenvedője a szülők közötti konfliktusnak. Akkor nehéz visszafognom magam, hogy ne szóljak rá őszintén a szülőkre, hogy "Ti normálisak vagytok?". Akkor végzem jól a dolgomat, ha ráébresztem a felnőtteket arra, hogy csinálhatnak ők egymással bármit, de a gyerek ebből nem érezhet semmit.

Ezt úgy kell tenned, hogy ne oktasd ki a vendégedet?

Őszinte leszek, ez nem mindig megy. Emberek vagyunk, és ebben a műsorban én elmondhatom a véleményemet. Persze a stílus nem mindegy.

Ha évekkel ezelőtt megnyered a Szépségkirálynőt, hogyan alakult volna az életed?

Soha nem gondolkodtam ezen. Biztosan teljesen más lett volna az életem, de valamiért ez nem így alakult. Nem ölök abba energiát, hogy azon agyaljak, mi lett volna, ha. Tökéletesen elég nekem az, ami most van.

És ha 18 évesen a fiad azt mondja, hogy kipróbálná magát a médiában?

Mivel ebben a világban kezdett el felnőni, biztosan nem zárnám el előle ezt az utat. Bármit választ majd magának, abból hozza ki a maximumot, és szeresse. Lehet ő tanár, tévés, orvos vagy katona. Élvezze.