Istenes Bence és párja, Csobot Adél is nagyon aktív az Insatgramon, külön-külön és együtt is sokan kedvelik, követik őket. Az énekesnő épp az ölében tartott tál dinnyéről készített fotót a követőknek, mikor Istenes a háttérben lefotózta a művelet közben. A műsorvezető meg is osztotta a képet, amin nagyon úgy tűnik, hogy Csobot Adél az ágyon ücsörögve, ruha nélkül gyártja a következő Instastoryt.