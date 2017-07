Sztárok, akik egyedül is elbírnak két szereppel

Szeptemberben érkezik az HBO-ra a The Deuce, amelyben James Franco egy ikerpárt alakít, nem ő azonban az első, aki két ember helyett dolgozik a képernyőn. Íme pár színész, aki a saját testvérét is eljátszotta már, David Hasselhofftól kezdve Lisa Kudrow-n át Ewan McGregorig.

A tévés producerek szívesen alkalmaznak valódi ikreket is különféle szerepekben – gondoljunk csak az Olsen lányokra vagy akár a Spáh fiúkra a Família Kft.-ből –, máskor azonban trükkel kell megoldani, hogy egy színész duplán jelenjen meg a képernyőn. Lássunk párat azok közül, akik már eljátszották a saját testvérüket is!

James Franco

A Drót alkotója, David Simon ismét az HBO-nak dolgozik, szeptemberben jön tőle a The Deuce (magyarul Fülledt utcák) című sorozat, amely a hetvenes, nyolcvanas évek New Yorkjának pornóiparát mutatja be. Az üzletágat ekkoriban legalizálták, az ipari mennyiségű kokain és a HIV terjedése azonban erőteljesen formálta, a széria ezt a folyamatot mutatja be.

James Franco itt egy ikerpárt játszik, akiket Vincent és Frankie Martino ihletett, ők gengszterként szálltak be a szexiparba, a Times Square világának kulcsszereplői voltak – amikor a tér még nem a turistáké, hanem a prostituáltaké és a dílereké volt.

Ewan McGregor

McGregor a Fargo harmadik évadjában jelent meg egy testvérpárként, amelynek egyik tagját ráadásul rendesen elváltoztatták, a színész sörhasat és bajszot kapott, ráadásul meg is kopaszították kicsit.

"Van benne tapasztalatom, hogy önmagammal játsszak" – viccelődött akkoriban, miután a 2015-ös Last Days in the Desert-ben Jézust és a sátánt is ő alakította. A Fargó-ra jellemző középnyugati akcentust azonban minden eddiginél nehezebben sajátította el, pedig már holland akcentussal is játszott, amit szintén nem volt könnyű megtanulnia – ráadásul itt a két fivér számára is más-más beszédmodort kellett kialakítania.

Lisa Kudrow

A Jóbarátok rajongói bizonyára emlékeznek Phoebe gonosz ikertestvérére, Ursulára is, aki rendre megkeserítette a másik életét – például az ő nevében pornózott, ami okozott némi kellemetlenséget Phoebe-nek.

Ursula eredetileg egyébként egy másik vígjátéksorozatban, az 1992-ben indult Megőrülök érted-ben jelent meg egy szédült New York-i pincérnőként. Amikor aztán Kudrow-t beválogatták a Jóbarátok-ba, azt alkotók elhatározták, hogy valamilyen módon bevonják a sztoriba az ottani karakterét is.

David Hasselhoff

A gonosz iker, a doppelgänger motívuma a Knight Rider-ben is megjelent, bár itt az érintettek nem voltak valódi ikertestvérek, hiszen a hős Michaelnek csak az arcát mintázták a pszichopata Garthe-ról. Külön poén, hogy a sorozatban a beszélő autónak, KITT-nek is volt egy gonosz ikertestvére, KARR.

Lapozzon, van még pár áliker, akit nyomban leleplezünk!