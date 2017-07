Folytatnák a leszbikus kalandokat

Újra képernyőre kerülhet az L című sorozat, a Showtime a leszbikus közösséget bemutató széria feltámasztásán dolgozik.

A Showtime feltámasztaná az L című sorozatot, amely egy Los Angeles-i leszbikus közösséget mutatott be.

Az új verzióban új nők szerepelnének, az eredeti sorozat alkotója, Ilene Chaiken viszont most is közreműködne executive producerként, ahogyan pár régi szereplő, Jennifer Beals, Leisha Hailey és Katherine Moennig is.

Az L-ből annak idején hat évad, hetven epizód készült, 2004 és 2009 között ment, akkor is a Showtime-on.