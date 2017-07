Rejtélyes betegség miatt nem engedik haza a kórházból Erdei Zsolt kisfiát

Május 18-án született meg Erdei Zsolt harmadik gyermeke, Vilmos. A kisbaba és édesanyja most is kórházban vannak, de hamarosan kiengedik őket.

A kisbaba koraszülöttként, a hetedik hónapban jött világra 1480 grammal májusban. Szülei azt nyilatkozták róla, hogy szépen erősödik, és mint kiderült, a napokban ki is engedik őket a kórházból. Vilmos sokáig inkubátorban feküdt, volt lélegeztetőgépen, majd táplálni kellett, ám az orvosok állítólag még mindig nem tudják, hogy pontosan milyen rejtélyes betegséggel van dolguk a Blikk szerint.

"Kicsit bonyolult a helyzet, mert az orvosok is csak tapogatóznak, hogy mi lehet pontosan a baj. Nagyon nem is szeretnék foglalkozni a doktorok dolgával, Vilike emésztésével van gond. Folyamatos megfigyelés alatt áll, nézik, mire hogyan reagál. Már kicsit leharcolt vagyok.Otthon logisztikáznom kell a gyerekeket, aztán amikor csak tudok, rohanok be Vilikéhez és Rékához a kórházba, sőt még dolgozom is." - mondta Erdei a lapnak.