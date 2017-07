A legemlékezetesebb szerelmi háromszögek a tévéből

Előfordul, hogy az ember nem tud dönteni két nő vagy férfi között, jól felépítve erre az alaphelyzetre akár egy egész sorozatot fel lehet húzni. Akadnak a tévétörténetben igazán emlékezetes szerelmi háromszögek, gondoljunk csak arra, amikor Joey bekavart Ross és Rachel kapcsolatába a Jóbarátok-ban, vagy amikor Dawson legjobb barátnője végül az egyik havernál, Paceynél kötött ki. Íme, pár szövevényes szerelmi helyzet kedvenc sorozatainkból.

Jóbarátok

Az alkotók minden bevetettek annak érdekében, hogy elodázzák Rachel és Ross összejövését, még a férfi legjobb barátját, Joeyt is rászabadították a nőre – aminek aztán az lett a vége, hogy Joey véletlenül megkérte Rachel kezét azzal a gyűrűvel, amit Ross bízott rá. Szerencsére az esküvőből már nem lett semmi, Joey-n felülemelkedett a lelkiismerete.

A Jóbarátok-ban előfordult más szerelmi háromszög is, Joey is került legalább egyszer a megcsalt pasi szerepkörébe, hiszen Chandler lenyúlta az egyik nőjét, a Paget Brewster által játszott Kathyt. Joey később megbocsátott cimborájának, a kapcsolat viszont nem volt hosszú életű, miután a nő Chandlert is megcsalta másvalakivel.

Dawson és a haverok

Dawson és legjobb lánybarátja, Joey sokáig nem tudták eldönteni, hogy hányadán állnak egymással, a nagy érzelmi huzavonának pedig az lett a vége, hogy a nőt végül a srác legjobb haverja, Pacey vitte. Az eredeti terv szerint egyébként Dawson és Joey mégiscsak összejöttek volna a végén, de az alkotó, Kevin Williamson félúton megváltoztatta az elképzelését, és egy szakítás után a fináléra újra összehozta Joeyt és Paceyt – miközben az őket alakító színészek, Katie Holmes és Joshua Jackson is kavartak egy ideig.

Buffy, a vámpírok réme

Buffy pasiként is vadászott a vámpírokra, hiszen kettővel is romantikázott, Angel (David Boreanaz) és Spike (James Marsters) oldalán is kikötött. Buffy alakítója, Sarah Michelle Gellar szerint a karaktere sokkal jobban illett Angelhöz, a sorozat alkotója, Joss Whedon viszont inkább a másik románcot pártolta.

A narancsvidék

Sethet és Annát mintha egymásnak teremtették volna A narancsvidék-ben, hisz mindketten rajongtak a képregényekért és az egyéb geek dolgokért. A srác aztán mégis inkább a népszerű partilány, Summer felé fordult, végül két szék közül a pad alá esett, mindkét csajjal megszakadt a kapcsolata – a fináléban azonban jóra fordultak számára a dolgok, elvette Summert. Az őket alakító színészek, Adam Brody és Rachel Bilson egyébként a valóságban is összejöttek, három évig voltak együtt.

