27 év után kirúgták Breki megformálóját

A Disney már mást szeretne Brekiként hallani a Muppet Show-ban, 27 év után megvált a békát megformáló Steve Whitmire-től.

A Muppet Show Brekijét mozgató és megszólaltató Steve Whitmire már 2016 októberében kapott egy telefont a Disneytől, hogy számítson a lecserélésére, a bábost azonban csak a jövő héttől váltja Matt Vogel.

Whitmire 1978 óta dolgozott a muppetekkel, Breki szerepét az eredeti alkotó, Jim Henson halála után, 1990-ben kapta meg – azért is jelentett neki különösen sokat, mert a munkára Henson özvegye és fia választotta ki.

A bábművész a blogján tett közzé egy bejegyzést arról, hogy mennyire rosszul esett neki, hogy a Disney telefonon értesítette a leváltásáról, a hosszú hónapok alatt sem ültek le vele személyesen megbeszélni az ügyet. Mint mondja, ő abban bízott, hogy sikerül jobb belátásra bírni a főnökeit, ezért csak most szólalt meg.

A sértődött hangú posztra a Disney közleményben reagált, a döntést azonban nem indokolta meg, csak megköszönte Whitmire eddigi munkáját, és sok sikert kívánt neki a továbbiakban.

Rengetegszer visszahozták a kedvelt bábokat

A Muppet Show eredeti pilotjai két évig nem nyerték el a producerek tetszését, 1974 helyett így csak 1976-ban indult el a sorozat. Első körben 1981-ig ment, utána jött helyette a Muppet Babies, majd rengeteg spin-off, tévében, filmen, színházban egyaránt.

Az ABC 2015-ben szedte elő újra a kedvelt bábokat, The Muppets címmel indított felnőttesebb sorozatot, ez azonban nem nyerte el maradéktalanul a nézők tetszését, Breki új csaján is sokan kiakadtak.

Egy évad után el is kaszálták a szériát, a Whitmire-t pótló Vogel a Disney internetes videósorozatában, a Muppet Thought of the Week-ben fog debütálni Brekiként.