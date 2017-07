Debreczeni Zita rátalált egy nyolc évvel ezelőtti fotóra, amin Giannival pózol. A kép érdekessége, hogy ez az első közös fotójuk, de akkor még semmi nem volt köztük, és a kommentekből az is kiderül, hogy a modell még csak nem is gondolt rá, hogy valaha egy pár lehetnek. Azóta megvolt az esküvőjük is, a régi kép mellett a titkos ceremónia egyik jelenete látható.