Két nagy álmát is valóra váltotta A konyhafőnök győztese

Akárhol jár az országban, mindenhol felismerik A konyhafőnök győztesét, Németh Ádámot. Az RTL Klub főzőműsorának legutóbbi győztese szívesen beszélget a nézőkkel, akik legtöbbször konyhai trükköket, tanácsokat, recepteket kérnek tőle. A séf már két nagy vágyát is megvalósította, a tízmilliós nyeremény nagy része pedig még mindig egy kecskefarmra van félretéve.

A konyhafőnök után vállalkozóként folytatta, menyasszonyával közösen dolgoznak gasztronómiai projekteken.

"Több dologba is belekezdtünk thaiföldi utunkról hazatérve, ezek közül néhány most csúcsosodik ki. Az egyik egy belvárosi barbecues helynek a teljes ételkínálata, gasztronómiai koncepciója és kommunikációja, marketingje ránk volt bízva, én kreatív séfként vettem részt a munkálatokban. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos saját ötletéből kiindulva vesz egy faszén tüzelésű BBQ pit smokert, mi mindent megálmodtunk köré. Nehézsége volt, hogy bár ez alapvetően egy barbecue hely, nem akartuk, hogy kézzel evős, zsíros, nehéz, nagy húsételek társuljanak mellé. Az én kihívásom az volt, hogy a koncepciót megalkossam, ami illeszkedik a helyhez, emellett pedig könnyedebb, légiesebb kínálatot alakítsak ki, friss salátákkal, savas köretekkel" - mesélte az Origónak.

Kreatív séfként fél évig dolgozott együtt a csapattal, grafikussal, belső építésszel, kommunikációs szakemberrel, a tulajdonossal - így készült el a koncepció. Régi vágya volt, hogy ilyen munkákban részt vehessen, és bízik benne, hogy több hasonló megkeresése lesz a jövőben. Egyelőre biztosan marad az étteremnél séfként, további ötletekkel segíti őket, hosszú távú együttműködésre számít.

Saját konyhával járja az országot

Másik nagy vágya is valóra vált, saját ötletét is megvalósította, ami Ádám konyhája néven fut. "Ez egy kis, utazó bisztró, ami különböző helyszíneken tud megjelenni. A nyáron például hatszor megyek Tihanyba, az ottani piacra viszem a saját kínálatomat. „Főzök a helyi személyzettel az ottani alapanyagokból, legközelebb a jövő hétvégén megyek, aztán Szolnokon fogok főzni, ahol egy faházat bérlek. A heti munkáim mellett a saját projektemen dolgozom hétvégente" - mesélte.

Büszke rá, hogy vállalkozóként ilyen projektekben vehetett részt, és már tervezi a következő munkákat. "Úgy néz ki, hogy szeptemberben jön egy teljesen új dolog, amiben már tulajdonosként is részt veszek. Az egy gasztro startup, aminek egy része az egészségtudatosa felfogásban megvalósult étkezés, mellette pedig sok más izgalmas dolog is helyet kap. Sokat még nem akarok elárulni róla, de egy éve fejlesztjük a befektető és tulajdonos társaimmal, ősszel bekeményítünk, talán jövőre lesz a fizikai megvalósulása."

"Non stop üzemmódban vagyok, éjjel-nappal, és hétvégén is dolgozom, ezt pedig nagyrészt A konyhafőnöknek is köszönhetem. Természetesen az ismertség nagyon jól jött ezekhez, meg a pénz is, főleg az elején, mikor vállalkozó lettem, és eleinte nem volt bevételem. Erre csak egy kis részét használtam fel a nyereménynek, a nagy része arra várakozik, hogy a kecskefarmba befolyjon pár éven belül. A legnagyobb löketet abban adta a verseny, hogy önbizalmat szereztem. Elhiszem magamról, hogy tényleg ez a hivatásom. Előtte is ezzel foglalkoztam, de tele voltam kérdéssel, hogy jó helyen vagyok-e. Már nincsenek kérdéseim, tudom, hogy ebben jó vagyok, ehhez értek, ezt kell csinálnom. Jók a visszajelzések az üzletfelektől, vendégektől, mindenkitől, ez még jobban növeli az önbizalmam. Egyre bátrabb vagyok, be merek vállalni merészebb dolgokat" - mondta.

Szakmai kérdéseket kap