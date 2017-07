Gyermeket vár Niki Belucci

Instagram oldalán jelentette be Niki Belucci, hogy kisbabát vár.

A magyar DJ a posztjában többek közt leírta, hogy lombik segítségével esett teherbe, és munkái egy részét is lemondta már a terhesség miatt.

Niki Belucci Official Hungary (@djnikibelucci) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 7., 03:25 PDT

"Akárhogy is alakuljon, bár remélem minden rendben lesz a 40.hétig és még utána is, de szeretnék egy videóblogot, ahol a lombik nehézségeit mondom el, és a terhesseggel kapcsolatos dolgokat. Független attól, hogyan is alakul. Szkeptikus vagyok, de mivel már látszik a pocakom és a munkáimat is le kellett mondani (veszélyeztetett terhes vagyok), így a pici érkezését várjuk ezerrel és időm, mint a tenger, így ha majd érdekel titeket is, akkor írok infót, mikortól érhető el" - írja.

Niki Belucci Official Hungary (@djnikibelucci) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 13., 11:11 PDT