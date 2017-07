Meghalt Trevor Baxter színész

84 éves korában meghalt Trevor Baxter brit színész, akit közel hatvan filmben és sorozatban láthattunk.

Nagy-Britanniában valószínűleg a Doctor Who-ból ismerték a legtöbben, ő játszotta Litefoot professzort az 1977-es kiadásban.

Benne volt többek között az Örvény című sorozatban, a Hasfelmetsző Jack és A Notre Dame-i toronyőr tévés változatában, utolsó szerepét a Buliszervíz 2-ben kapta 2006-ban.

Írt színdarabokat is, 1985-ben elkészítette saját tévéfilmjét, a The Last Evensong-ot is.