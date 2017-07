Remek videók a ma 65 éves David Hasselhoffról

A magyar tévézők kedvence, a Baywatch és a Knight Rider főszereplője 1952. július 17-én született. Születésnapja alkalmából pár videót kerestünk a színészről.

David Hasselhoffot már hétéves korában több művészeti ág érdekelte, így szülei színészi, zenei és táncos képzésekre is beíratták. Tévében elsőként Dean Martin varietéműsorában, a Dean Martin Show-ban láthattuk még 1973-ban, a brit királyi díszőrség tagját játszotta az egyik adásban. Komolyabb tévés munkát először a Nyughatatlan fiatalok című szappanoperában kapott.

A Baywatch sikeréhez Hasselhoff nemcsak megjelenésével, de pénzével is hozzájárult: a vízimentős széria kezdetben ugyanis sem a producereket, sem a nézőket nem győzte meg eléggé, a túl magas előállítási költség és a viszonylag alacsony nézettség miatt már az első évad után el akarták kaszálni. A projektet végül is Hasselhoff mentette meg, aki látott benne fantáziát, ezért szívesen fektetett bele saját tőkéjéből is. Neki lett igaza: a Baywatch hihetetlen népszerűségre tett szert, még a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, mint a világ legnézettebb sorozata. Bővebben itt írtunk életéről, szerepeiről, alább pedig a videók:

Aligha van olyan 30 fölötti magyar, aki ne hallotta volna a Knight Rider főcímzenéjét, ne látott volna legalább pár percet a sorozatból.

A színészt felvették, amint válságosan ittasan, azaz tökrészegen hamburgert eszik, potyognak ki a falatok a szájából, esik szét az egész tákolmány.

A berlini fal leomlása világtörténelmi esemény volt, ennek lett része Hasselhoff is, aki elénekelte a Looking for Freedom című dalát. 3:20 körül majdnem el is találja egy kisebb rakéta, amit valaki örömében lőhetett ki, de bajt is okozhatott volna.

2006-os a Jump In My Car, ahol David természetesen végtelenül laza és ellenállhatatlan szívtipró. A klip vége is vicces.

A végére pedig itt a Baywatch főcíme: egykor ez volt a legnézettebb sorozat világszerte.