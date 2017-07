Baljós plakát az Ördögűző folytatásához

Szeptemberben indul a 2. évad, itt egy friss poszter mellé.

Az első évad 10 részes volt, a főbb szerepeket Geena Davis, Ben Daniels, Alfonso Herrera és Alan Ruck kapta. Az USA-ban péntekenként ment, és ugyan az IMDb-n jól áll, és mi is szerettük, kinn szerény, 0.7-es ratinggel futott a célcsoportban, 1,9 millió nézővel átlagban. Heti visszanézőkkel számolva már 3,5 millit tudott, külföldre is eladták az ismert brand miatt, ez is döntő lehetett, amikor megrendelék a 2. évadot. Alább pedig a plakát: