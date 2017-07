Akadnak néhányan a sztárvilágban, akik vetkőzéssel keresték a kenyerüket, mielőtt ismertté váltak volna: Lady Gagát, Carmen Electrát, Chris Prattet vagy épp Brad Pittet is el lehetett csípni annak idején sztriptízrúdon vagy épp leánybúcsún. Íme, pár sztár, aki sztiptíztáncosnőként, chippendale fiúként is dolgozott.

Carmen Electra

A Baywatch egykori szépsége sztriptíztáncosnőként dolgozott, mielőtt bekerült a színészi karrierjét elindító sorozatba, művésznevét is a korábbi szakmájához választotta – ugyanis Tara Leigh Patrick néven született, ami viszont kevésbé hangzott szexin.

A neten egyébként fellelhető aerobic sztriptízes oktató videója is, sőt saját márkájú rúdtánckészletet is piacra dobott.

Chris Pratt

A Jurassic World és A galaxis őrzői sztárja azért vágott bele a vetkőzésbe 18 évesen, mert egyszerűen szeretett meztelen lenni, és úgy gondolta, talán kereshet ezzel némi pénzt is. Végül csak két bevetése volt, egyszer egy lánybúcsúra hívtak, egyszer meg egy haverja adott neki negyven dollárt poénból, hogy vetkőzzön a nagyanyja születésnapján.

A színész azt mesélte, próbálkozott klubokban is hasonló munkát találni, de sehova nem vették fel, szerinte a tánctudása nem volt kielégítő.

Lady Gaga

Hogy az extravagáns énekesnőnek nincs gondja a vetkőzéssel, azt színpadi szereplései mellett például az Amerikai Horror Story-ból is tudjuk, de annak idején a New York-i Lower East Side-on is elcsíphettük volna, ott dolgozott varietétáncosként egy klubban.

„Többet kerestem a vetkőzéssel, mint a pincérkedéssel, de sosem mutattam túl sokat" – mesélte egyszer Andy Cohennek a Watch What Happens Live című show-ban.

Brad Pitt

A színész az egyetemen volt egy Dancing Bares nevű chippendale csapat tagja, de ők többnyire csak a diáktársakat szórakoztatták az előadásaikkal, minden lány 21. születésnapját egy koreográfiával ünnepelték meg – meztelenül, fejükön párnahuzattal táncoltak az ünnepeltnek.

Pitt később egy női sztriptízcsoporttal, a Women of the Pole-lal is dolgozott: nekik már csak sofőrködött, eközben találkozott Roy London színésztanárral is, aki látott benne fantáziát.

