Mariah Carey nem tudja eljátszani önmagát

Sorozat készül Mariah Carey életéről, főként a fiatalkoráról, arról az időszakról, amikor betört a popszakmába.

Mariah Carey régi barátjával, Brett Ratnerrel együtt sorozatot készít a saját élményeiből, a produkció a Starz csatornán fog menni.

Carey várhatóan nem fogja önmagát játszani, mivel a széria a fiatalkoráról szól, 1986-ban indul, amikor az énekesnő tizenhat éves volt, majd azt mutatja be, hogy a rossz körülmények közül miként küzdötte fel magát a legnagyobbak közé.

Nem ez az első projekt mostanában, ami Careyről szól, egy 2016-ban indult dokusorozat, a Mariah's World is az ő mindennapjait mutatja be, karácsony tájékán pedig érkezik még egy animációs film is, amelyet az énekesnő híres ünnepi dala, az All I Want For Christmas Is You ihletett: