Tóth Vera megható sorokkal emlékezett Somló Tamásra

Egy évvel ezelőtt, 2016. július 19-én hunyt el Somló Tamás, magható üzenettel emlékezett a zenészre Tóth Vera.

"Nem is tudom, mit mondhatnék, csak annyit, hogy hiányzol, Tomi. Ma egy éve, hogy nincs köztünk, mégis mindig úgy érzem, hogy itt van. Nincs nap, hogy ne jutna eszembe. Tényleg vacakabb lett a világ nélküle. Hiszem, hogy egyszer megint találkozunk, és újra hallhatom a hangját, ahogy énekel. Kivételes hangszíne volt, szeretném újra színpadon látni, tudom, hogy még fogom, amikor az én időm is lejár.Somló, ölellek a lelkem mélyén, bárhol is vagy most" - írta az énekesnő.