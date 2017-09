Will és Grace: mi történt a szereplőkkel az elmúlt 11 évben?

2006-ban ért véget a Will és Grace sorozat, ami nyolc évad alatt összesen 83 Emmy-jelölést zsebelt be, ebből tizenhatszor nyert is. Az NBC sikersorozatát idén ősszel feltámasztják, szeptember végén jönnek az új részek: Karen, Jack, Will és Grace tíz epizóddal visszatér a képernyőre. De mi történt a szereplőkkel az elmúlt 11 évben? Válások, próbálkozások és reakciók a nagy feltámasztásra.

Eric McCormack – Will Truman

Az 54 éves McCormack nem távolodott el a tévétől a sorozat után sem. 2009-ben főszereplő lett a Trust Me című TNT-drámában, amit egy évad után elkaszáltak, de McCormack a sokkal sikeresebb Perception (Észlelés) sorozatban landolt. Vígjátékok, drámák és krimik után a színész 2017-ben a Netflix Travalers sci-fi sorozatában vállalt főszerepet. Természetesen ő is rábólintott a Will és Grace visszatérésére, amiről így nyilatkozott. „Újra ott állni Will és Grace lakásának a konyhájában, Will méregdrága és kényelmes cipőjében, piszok jó érzés volt."

A valóságban Janer Leigh Holdent vezette oltár elé, akivel egy forgatáson találkozott. Idén augusztusban ünnepelhetik a 20. házassági évfordulójukat. Egy fiuk van, a 15 éves Finnigan.

Meghan Mullally – Karen Walker

A 90-es években olyan népszerű sorozatokban tűnt fel, mint a Seinfeld és a Fraiser, de a hatalmas áttörést kétségkívül a Will és Grace hozta el számára. Mullally játékával Karen karaktere mondhatni ellopta a show-t, és nem egy rajongónak lett az iszákos, milliomos, őszinte Karen a kedvence. "A sorozat visszatérésében az a legfurcsább, hogy nekem egyáltalán nem furcsa. 11 év telt el a finálé óta, de olyan, mintha minden úgy és ott folytatódna, ahogyan befejeztük. Szerintem az elmúlt 11 évben Karen új italokat fedezett fel. És pénzelte Jacket!" - mondta a The Guardian újságírójának az 58 éves színésznő.

Hogy Mullally mennyire lubickolt Karen szerepében, azt jól mutatja, hogy a 2000-es években kétszer is nyert Emmy-díjat. Ezzel olyan sztárokat ütött ki azokban az években, mint Jennifer Aniston, Lisa Kudrow és Kim Catrall.

Meghan Mullally magánélete meglepő lehet azoknak, akik nem olvasnak bulvárhíreket, a színésznő férje ugyanis szintén híres. Mullally 2003-ban házasodott össze Nick Offerman színésszel, akit többek között a Parks & Recreation (Városfejlesztési osztály) sorozatból ismerhet a közönség. A férfi feltűnt vendégszereplőként a Will és Grace negyedik évadában, míg Meghan visszatérő szereplőként alakította Offerman karakterének őrült, második feleségét a Parks and Recreationben.

Tudtad? Csak kevésen múlott, hogy Mullally ne egy másik sorozatban legyen főszereplő. Részt vett ugyanis a Férjek gyöngye sorozat meghallgatásán, ám a főszerepet nem ő, hanem Leah Remini kapta. Csak kevésen múlott, hogy Mullally ne egy másik sorozatban legyen főszereplő. Részt vett ugyanis a Férjek gyöngye sorozat meghallgatásán, ám a főszerepet nem ő, hanem Leah Remini kapta.

Sean Hayes – Jack McFarland

A 47 éves Sean Hayes szintén brillírozott Jack McFarland szerepében - így, többi kollégájához hasonlóan ő is nyert egy rakás díját. A Will és Grace után láthattuk a Bakancslistában, és saját sorozata is volt Sean Saves The World (Sean, a csodaapa) címmel.

Sokáig nem beszélt a magánéletéről, végül egy 2010-es interjúban ezt mondta: "Soha nem volt problémám azzal, hogy kimondjam, ki vagyok." Hayes 2014-ben egy közleményben tudatta, hogy nyolc év után megházasodott. Párja Scott Icenogle, akivel közös YouTube-csatornát is csináltak.

Tudtad? Több epizódban is szerepelt Cher, aki egyszer Isten képében jelent meg Jacknek. Megan Mullally Jimmy Kimmel műsorában beszélt arról, hogy az énekesnő és a Jacket alakító Sean Hayes annyira jóban lettek, hogy Cher meghívta vakációzni olaszországi kastélyába a színészt. Több epizódban is szerepelt Cher, aki egyszer Isten képében jelent meg Jacknek. Megan Mullally Jimmy Kimmel műsorában beszélt arról, hogy az énekesnő és a Jacket alakító Sean Hayes annyira jóban lettek, hogy Cher meghívta vakációzni olaszországi kastélyába a színészt.

Debra Messing – Grace Adler

Augusztusban, a Will és Grace forgatásán ünnepelheti 49. születésnapját Debra Messing. A színésznő egy zűrös válás után csöppenhet bele újra a forgatásba. Messing még 2000-ben házasodott össze Daniel Zelman forgatókönyvíróval. Egyetlen gyermekük van, a 13 éves Roman. 2011-ben a házaspár közleményben tudatta a nyilvánossággal, hogy külön folytatják az életüket.

A válást még 2012-ben elindították, de azt a bíróság csak 2016-ban (!) mondta ki. A szakítás hátterében vélhetőleg az állt, hogy a színésznő - aki akkor már a Smash sorozatban játszott - összejött kollégájával, Will Chase színésszel. Mire Chase és Messing házasságát is felbontotta a bíróság, ők ketten már nem voltak együtt.