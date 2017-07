Mi lett a Való Világ 8 szereplőivel? Megkerestük őket

Tavaly decemberben lett vége a legutóbbi Való Világnak, amit Soma nyert meg. Kíváncsiak voltunk, hogy mit csinálnak a szereplők nyolc hónappal a finálé után, felhívtuk Somát, Ginát és Vivit. Utóbbi arra készül, hogy ő legyen a magyar Kim Kardashian: saját valóságshow-val támadna a magyar piacra. A legtöbben a YouTube-tól várják a sikert.

Egy tisztességes szappanoperában nincs annyi szerelem, mint náluk

Úgy tudjuk, hogy a VV Dávid visszament a régi munkahelyére. A műsor ötödik helyezettje nehéz időszakot élt meg, amikor februárban elvesztette édesanyját. Telefonszámát ő is megváltoztatta, az azonban biztos, hogy a szerelem a villán kívül talált rá.

Dávidhoz hasonlóan VV Ati is szerelmes lett. A korábban szakácsként dolgozó srác, életének csak néhány pillanatát osztja meg a közösségi oldalakon. Innen tudjuk, hogy továbbra sem mondott le a szőkített frizuráról és új tetoválást is varratott magára.

Soma nagy szerelme volt a Való Világban VV Evelin. Ahhoz nem kellett telejósdás végzettség, hogy az ember rájöjjön, ez a kapcsolat, kint nem fog folytatódni. A villában sokat káromkodó Evelin, ma is aktív a Facebookon. Lett új tetoválása, új pasija és ő is csatlakozott a magyar celebek azon társaságához, akik fogfehérítő készülékkel pózolnak a neten.

Akik munkát kaptak az RTL-ben

VV Gina azt RTL klubnál kezdett dolgozni. Először az X-Faktor válogatóján, aztán az Anikó #show stábjában. „Ez volt a célom, amikor jelentkeztem a Való Világba. Nem akarok celebeskedni és olyan ember lenni, akiről azért írnak, mert összejött valakivel, vagy szakított. Dolgozom és próbálok a lehető legtöbbet megtanulni a szakmáról. Nem tartom magam celebnek”- mondta megkeresésünkre Gina, aki leginkább Vivivel tartja a kapcsolatot. „Vele viszonylag gyakran beszélünk. Somával és Dáviddal is dumálok néha. Zsoltival beteg együtt dolgozom”- folytatta.

VV Zsolti ugyanis szintén az RTL klubnál dolgozik. Emellett aktívan építgeti tovább "VV Zsolt" nevű Facebook oldalát, aminek 16 ezer tagja van.

Ez majdnem szerelem volt...

VV Krisztián és VV Mici azután is folytatták a kapcsolatukat, hogy kiestek a játékból. Nagy volt a szerelem, naponta kerültek fel az újabb és újabb romantikus fotók a netre. Még közös YouTube csatornát is indítottak. Aztán eljött a szakítás ideje, amit követően Krisztián hűtlenségről, Mici pedig (többek között) verésről is beszélt. Bár a nőt lényegesen többen követik a Facebookon, mint Krisztiánt, Mici nem a celebeskedésből, hanem saját műszempilla szalonjából – igen, ilyen van – tartja el magát. Exe egy fitneszteremben kezdett dolgozni.

Jöjjön a VV másik szerelmespárja, Dina és Lóri. Sokáig úgy tűnt, hogy tényleg együtt maradnak. Lóri a kamerák előtt kérte meg a lány kezét. Nagyon romi volt, de idén májusban jött a szakítást bejelentő poszt, ami után Lóri eltűnt a közösségi oldalakról.

Mr. YouTube. Ja, nem.

VV Tivy csak nem akarja elengedni ezt a YouTube-celeb dolgot. Új, "official" csatornát indított. Igaz, hogy alig 3 videót töltött fel eddig idén, amiért nem lehetünk elég hálásak. A "Tiv szökik a Málna Produkció Tivy" fantázia névre hallgató csatornán olyan hasznos dolgokat találhatunk, mint az oszlop láb kidolgozása.

Vivi, a magyar Kardashian

VV Vivi a legutóbbi Való Világ legemlékezetesebb szereplője volt. Kérdés, hogy mi a fenét csinál most? „Munkaügyileg a villa óta lefelé ível az életem, bár ha hosszútávon nézem a dolgokat, akkor jó lesz ez”- kezdett mesélni Vivi, akitől szerettük volna azt is megtudni, hogy milyen munkára gondol.

„Ismert szeretnék maradni. Én már nem akarok hétköznapi munkát vállalni. Műsorvezetés, rádiózás, mindennek örülnék Nincs az a kozmetikai termék, amit nem tudnék piacra dobni és eladni. Sőt, saját valóságshow lenne a legjobb, mint a Kardashian lányoknak van”

- ecsetelte a részleteket Vivi, akit bár éjszakai fürdőzés után ébresztettünk fel, szívesen megosztotta velünk jövőképét. Bár csak ő tudja, hogy mennyire gondolja mindezt komolyan. Vivien azt is elmondta, hogy leginkább Somával és Ginával tartja a kapcsolatot, de olykor beszélget Dinával és Krisztiánnal is.

Mi lett veletek lányok?

VV Zseraldin a Facebook oldalára töltött fel néhány hete egy különleges fotót, amin a szerelmével látható. A kép alá pedig azt írta: "édes3as". Hogy ez azt jelenti-e, hogy a focistából lett villalakó várandós, azt szerettük volna tőle is megkérdezni, ám egykori telefonszámán már nem elérhető.

VV Viki elsőként esett ki a játékból. A 23 éves lánnyal kapcsolatban a legfontosabb – és egyetlen - hír amivel szolgálni tudunk, hogy leérettségizett.

VV Zsófi amikor nem Pumped Gabo műsorában forgat, akkor modellkedik. „Ma már szerencsére hetente két-három alkalommal is van, hogy fotózásokra kell mennem, és megfigyeltem, minél több kép készül rólam, annál több megkeresés érkezik”- nyilatkozta legutóbb a Borsnak.

Vágást tanulna a nagyszüleit gyakrabban látogató Soma

A Való Világ legutóbbi szériáját, Soma nyerte, aki a beköltözése előtt még azt gondolta, hogyha kijön, befejezi a félbehagyott OKJ-s végzettségét és személyi edzőnek áll. „Ma már tudom, hogy azt nem szeretném csinálni, de valami civil szakmára szükségem lesz.” – mondta megkeresésünkre Soma.

„Amikor bent voltunk a villában azt hittük, hogy majd kint mennyi lehetőségünk és mennyi haknink lesz. Aztán, amikor vége lett a műsornak rájöttünk, hogy egyikünk élete sem változott meg radikálisan. Nekem például három haknim volt, és pár ezerrel megnőtt az Instagram követőim száma. Persze megismernek az utcán, és nincs okom a panaszra Szerencsés vagyok, mert egyrészt megnyertem a VV-t, másrészt lehetőséget kaptam, hogy szerepeljek a Pumpedékben. Szeretem is ezt csinálni, ezért is indítottam csatornát YouTube-on.”- folytatta Soma, akitől kíváncsiak kérdeztük, hogy akkor mégis milyen civil szakmát szeretne.

„Most nagyon komolyan veszem, hogy Gabóval nyitottunk egy bárt. Megtanultam, hogyan kell gyrost csinálni, és már 5-6 koktélt is bármikor elkészítek a vendégeknek. De nagyon izgat a vágás és a videó szerkesztés, ezért szeretnék jelentkezni egy ilyen tanfolyamra.”

Soma azt mondja, hogy már nem érdeklik a villában lezajló konfliktusok. „Ezeket el kell engedni. Én ott bent sokat fejlődtem. Rájöttem, hogy mennyire mulandó minden. Ezért is járok le egyre sűrűbben a nagyszüleimhez.”