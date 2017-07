A Tenkes kapitánya sem stimmelt, de a Tudorok végképp hazug

Miért fújtak a Tudorok-ra annak idején a történészek? Miben hibáztak a Borgiák, a Vikingek, Az elit alakulat vagy éppen A Tenkes kapitánya alkotói? A történelmi – vagy legalábbis régmúlt korokban játszódó, valóban élt személyeket is bemutató – sorozatoknál mindig kérdés, hogy mennyire hűek a valósághoz.

Az igaz történeten alapuló sorozatok készítői általában csak alapanyagként használják a történelmet, legtöbbször inkább csak az a céljuk, hogy a korszellemet visszaadják, megidézzenek egy-egy ismert eseményt vagy személyt.

A dramaturgiai követelményeknek, illetve a valós vagy vélt nézői igényeknek megfelelően sok esetben átgyúrják a történetet, gondoljunk csak a Szulejmán-ra, ahol a húszévesen elhunyt II. Lajos pocakos ötvenesként jelent meg, és a mohácsi csata is egészen másként zajlott le – erről itt írtunk pár éve.

A Tudorok egy önkényes fércmű volt

Más történelmi sorozatokban is akadnak persze pontatlanságok, a legjobban talán a Tudorokra akadtak ki a brit történészek, köztük a korszak nagy szakértője, David Starkey is, aki Monarchia David Starkeyval címmel dokumentumsorozatot is készített a Discoverynek a brit uralkodókról. A VIII. Henriket és feleségeit bemutató Tudorok-at "alaptalan, önkényes szörnyűség"-nek nevezte, szerinte a BBC-nek szégyellnie kellett volna magát, amiért egy ilyen fércművet támogatott.

II. Lajoshoz hasonlóan VIII. Henrik életkorával is volt baj, hiszen a valóságban már a negyvenes éveiben járt, amikor elvette Boleyn Annát, de persze a képernyőn jobban mutatott a jóval fiatalabb Jonathan Rhys Meyers. Emellett volt nem egy tárgyi tévedés is, például hogy a sorozatban VII. Kelemen pápa helyett III. Pál idejére tették az anglikán egyház elszakadását.

Mindenesetre a sorozat alkotójának, Michael Hirstnek nem vették el a kedvét a negatív kritikák, hisz a Tudorok után közreműködött a Borgiák-ban is, aztán pedig belevágott a Vikingek-be.

Nem jó ruhában vannak a vikingek

Más kérdés, hogy a másik két sorozatot is kikezdte pár történész, szerintük a Vikingek-ben például nem elég korhű a ruházat. Azt is szóvá tették, hogy Haraldson túl autokrata a sorozatban, holott vélhetően demokratikusabb rendszerben éltek a vikingek akkoriban, illetve hogy a száműzetés gyakoribb büntetés volt, mint a halál, a sorozat mégis csak az utóbbit mutatja be – erről is írtunk már bővebben korábban, az anyagot itt találja.

A Borgiák-ban is volt legalább egy óriási ferdítés, hisz Machiavellit a Mediciek tanácsadójaként szerepeltették, holott a valóságban gyűlölte őket, miután börtönbe vetették és megkínozták – aligha adott volna nekik megfelelő tanácsokat.

Machiavelli figurája a Leonardóban is pontatlanul jelent meg, hiszen egyrészt egy fekete színész (Akemnji Ndifornyen) játszotta, másrészt a történet szerint Leonardo da Vincivel jó barátok voltak kamaszkorukban, pedig a valóságban volt köztük egy 17 éves korkülönbség, Machiavelli még meg sem született 1467-ben, amikor a Leonardo játszódik.

