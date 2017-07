Megvan, mikor indul a Walking Dead következő évadja

A The Walking Dead legújabb évada is világpremierrel érkezik a FOX-ra. Az évad a sorozat 100. epizódjával nyit, amely már az amerikai vetítés után néhány órával hazánkban is látható lesz.

A FOX bejelentette a The Walking Dead 8. évadának nemzetközi premieridőpontját.

A sorozat új évada október 23-án hétfőn indul a világ 125 országában, ahol a FOX csatornán lesz látható, kevesebb mint 24 órával az USA premier után. Az Egyesült Államokban az AMC csatornán fut a széria, a világ többi országában azonban – a korábbi évadokhoz hasonlóan – kizárólag a FOX műsorán látható.

A világpremierhez Magyarország is csatlakozik, így a 8. évad 1. epizódja – amely egyben a sorozat 100. része - hazánkban is 2017. október 23-án debütál, és a további epizódok is az amerikai vetítéshez igazodnak majd.

A korábbi évadokhoz hasonlóan ezúttal is 16 epizód kerül majd sugárzásra két részletben: az első nyolc epizódot október 23-tól láthatják a nézők, a következő nyolc rész pedig egy kisebb szünet után, 2018 februárjában érkezik - közölte a csatorna.