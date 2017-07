Fergeteges fazonok a világ egyik csúcsbuliján

A sorozatok, filmek, képregények nagy kedvelőinek a Comic Con az egyik csúcsesemény, azon belül is a San Diego-i a legismertebb, ahová világsztárok is elutaznak, hogy új sorozataikat, filmjeiket népszerűsítsék, persze az írók, producerek, rendezők mellett. Az ideit július 20. és 23. között tartják, és mint minden évben, idén is megjelentek nagy számban beöltözött rajongók, akik külön színt visznek a kavalkádba. Mert ki ne szeretne fotózkodni egy sárkánygyíkkal, majd sorban állni a kólaautomata előtt egy szuperhőssel meg egy kedélyes zombival? Nézegessen képeket!