Házasság első látásra: mi lett a főszereplőkkel?

Az RTL Klub valóságshow-jában látott párok egyike sem maradt egyben, volt olyan, ahol a menyasszony az első pillanattól utálta a férjjelöltet. De mi van most a főbb szereplőkkel?

A Házasság első látásra szembement a legtöbb párkereső valóságshow-val, hiszen általában a képernyőn ismerkedtek korábban férfiak és nők, majd utána – jó esetben – összeházasodtak. Az RTL-es reality esküvővel kezdődött, ott futott össze a két ember, akit párterapeuták, pszichológusok válogattak össze. Nem túl ügyesen, mert a négy párból egy össze sem jött, a másik három pedig hetek alatt szétesett.

Doma új barátnője banki alkalmazott: a férfi kapott egy kedves SMS-t egy ismeretlen lánytól, vele jött össze, Adri helyett így Fanni lett a befutó - derült ki a Fókusz július 21-i adásából. Papp Róbert, aki egy nála sokkal fiatalabb lányt kapott a műsorban, szintén összejött egy új nővel. „Mintha száz éve ismernénk egymást!" – lelkendezett a fekete hajú menyecske az adásban.

A műsorban elég szerencsétlen figuraként bemutatott Zoli sincs egyedül, többet nem tudni róla, és Balázs, az ajkai tűoltó is sok ismerkedő levelet kap. Az ő párja a műsorban a pesti Lilian volt, aki vidékisége miatt eleinte nem tudta elfogadni a neki kijelölt párt, ehhez képest a kamerák előtt volt pasija boldog életét egy ízes, parasztos „örülök nekije"-kommentárral nyugtázta. „Tök jól vagyok, amióta vége a műsornak. Két-három emberrel találkoztam, most is nyitott vagyok, megadom az esélyt. Sok hölgy bejelölt, nem kapok negatív üzeneteket" – újságolta.