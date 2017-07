A San Diego Comic Conon bemutatták az előzetest a The Walking Dead következő, nyolcadik évadjához, amelyben kitör a nagy háború Rick és Negan csapatai között. Az új szezon október 22-én jön az Egyesült Államokban, de alig pár órával az amerikai premier után már itthon is látható lesz, magyar idő szerint október 23-án indul a Foxon. A friss trailer már magyar felirattal is elérhető, mutatjuk is rögtön!