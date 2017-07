A zombijárványnak nincs ellenszere

A The Walking Dead alkotója, Robert Kirkman helyretette a rajongókat: a sorozatban soha nem fognak ellenszert találni a világméretű járványra.

A The Walking Dead alkotója, Robert Kirkman a San Diego Comic Con egyik panelbeszélgetésén válaszolgatott a rajongók kérdéseire, többek között arra, hogy lesz-e olyan szereplő a sorozatban, aki immunis a zombik harapására, akinek segítségével elkezdhetnek majd kutatni az ellenszer után.

Kirkman egyértelmű nemmel válaszolt, szerinte semmi értelme olyan történetszállal előállni, amilyet már zombifilmek sokaságában láthattak a nézők.

"Szerintem az egyik legjobb dolog a sorozatban, hogy nem tudósokról szól, akik meg akarják oldani az emberiség problémáját, azzal kevésbé tudnának azonosulni a nézők. A történet emberekről szól, és az ő küzdelmükről a túlélésért" – mondta.

A The Walking Dead-nek jelenleg már a nyolcadik évadját forgatják, annak előzetesét is a hétvégén lezárult Comic Conon mutatták be, rengeteg más sorozatéval együtt.