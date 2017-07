Mire várunk mostanában a tévében?

Július 23-án véget ért a világ egyik csúcsbulija, a San Diego Comic Con, ahol a képregény-, film-, és sorozatrajongók is kiélhették magukat – utóbbiak rengeteg új előzetest is láthattak, hiszen számos csatorna direkt erre az eseményre időzítette a legújabb teasereket, trailereket. Lássunk párat ezekből, mire számíthatunk a tévében az elkövetkező hónapokban!

A Comic Con óriási buli, a geekek legnagyobb ünnepe, ahol mindenki megtalálhatja az őt érdeklő dolgokat, legyen szó képregényről, videojátékról vagy akár tévésorozatról. Sok új szériának itt mutatják be az előzetesét is, idén például a Star Trek: Discovery-ről is láthattunk egy kisfilmet, és azt is itt jelentették be, hogy folytatják a Csillagkapu-sorozatot, jön a Stargate Origins.

Új sorozatként tekinthetünk az Amerikai Horror Story hetedik évadjára, a Cult-ra is, hiszen az alkotó, Ryan Murphy minden évadban teljesen új történettel rukkol elő. A legújabb etaphoz egyelőre ez a nyomasztó videó készült:

Hamarosan érkezik Vincent D'Onofrio és Meat Loaf természetfeletti sorozata, a Ghost Wars, illetve jön a Family Guy alkotójának, Seth MacFarlane-nek az első élőszereplős szériája, a The Orville, amely egyfajta Star Trek-paródia lesz:

A képregényrajongóknak továbbra sem lehet okuk panaszra, a közeljövőben is számos új tévés adaptáció jön, például a Superman nagyapját bemutató Krypton és az X-Men-történetekhez csatlakozó The Gifted, emellett a The Defenders, az Inhumans és a Black Lightning is kap egy-egy sorozatot. Mutatjuk ezekhez is az előzeteseket!

