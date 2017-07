Újra együtt a Való Világ szerelmespárja

A Való Világ 8-ban látott Dina az Instagramon egy friss fotóval bizonyította, hogy újra együtt van Lórival. A sráccal már a villában is kavartak, sőt eljegyzés is volt, de aztán szakítottak, most viszont ismét egymásra találtak. "Végül arra a döntésre jutottunk, hogy jobb együtt lenni, mint egymás nélkül" – írta a lány.