Elúszott a női Szökés és az Így jártam apátokkal

Az Odaát korábbi testvérsorozatából nem lett semmi, A szökés-ből is inkább újabb évadot készítettek a tervezett spin-off helyett, és azt sem lehet tudni, hogy az Így jártam apátokkal megvalósul-e valaha is. Akadt már az amerikai sorozatiparban jó pár ötlet egy-egy népszerű széria kibővítésére, ezek azonban nem mindig jutottak el a képernyőig.

Az amerikai tévéiparban megszokott dolog, hogy egy sikeres szériához spin-offot, vagyis testvérsorozatot készítenek, nem ritkán egy mellékszereplő kalandjait viszik tovább az új történetben – így indult annak idején például a Xena a Herkules után, a Grace kliniká-ból is így nőtt ki a Doktor Addison.

Ha nagyon bejön a dolog, egy-egy produkció köré egész franchise-t is ki lehet építeni, gondoljunk csak például az Esküdt ellenségek-re, a Helyszínelők-re, az NCIS-re. Máskor azonban a tervezett projekt még a képernyőig sem jut el, most ezekből mutatunk be párat.

Bloodlines

Az Odaát alkotói jelenleg egy női szereplőkkel telezsúfolt spin-offon, a Wayward Sisters-en gondolkodnak, de korábban is volt már ötletük a történet kibővítésére.

2014-ben feltűnt a sorozatban egy Bloodlines című epizód, ebben jelent meg az Ennis Ross nevű szereplő, aki a Winchester fiúkhoz hasonlóan természetfeletti lényekre vadászott, csak épp még kezdő volt a szakmában. A tervezett testvérsorozat az ő ténykedését mutatta volna be Chicagóban, ahol valóságos háború dúlt az emberek és a szörnyek közt.

Ripper

A Buffy, a vámpírok rémé-nek legalább egy spin-offja megvalósult – ez volt az Angel –, de eredetileg Faith figurája köré is terveztek egy testvérsorozatot, illetve egy olyan filmről is szó volt, amelyben Spike és Willow játszotta volna a főszerepet.

A megvalósításhoz legközelebb a Ripper került, amelyben Buffy mentora, a gimi könyvtárosaként ismert Rupert Giles kapott volna nagyobb teret. Az őt alakító Anthony Head simán benne lett volna, az alkotó, Joss Whedon meg is írta a kétórás pilot forgatókönyvét, de végül az egész füstbe ment terv lett – annak ellenére, hogy 2001 után 2007-ben is elővették az ötletet.

Prison Break: Cherry Hill

A szökés spin-offja egy egyszerű háziasszonyt mutatott volna be, aki egyszer csak bekerül egy kemény női fegyházba. A központi karaktert, Mollyt az anyasorozat harmadik évadjában vezették volna elő, a 2007-2008-as írósztrájk azonban rendesen bekavart az alkotóknak – a sztorit nagyban egyszerűsíteniük kellett, így Molly és az egész történetszál elfelejtődött.

How I Met Your Dad

A címe alapján nem nehéz kitalálni, hogy melyik sorozat spin-offja lenne, magyarul úgy emlegetnénk, hogy Így jártam apátokkal. Ezt talán még mindig fontolgatják a CBS-nél, bár a helyzetet jócskán megnehezíti, hogy az alkotópárost, Carter Bayst és Craig Thomast jelenleg kizárólagos szerződés köti a rivális Sony TV-hez. Volt arról is szó, hogy Isaac Aptaker és Elizabeth Berger írná a spin-offot, ők viszont időközben showrunnerként is beszálltak korábbi sorozatukba, a Rólunk szól-ba, szóval a közeljövőben biztosan nem lesz idejük komolyabb projektre.

