Az Aranyélet új évadja még a korábbiaknál is többet vállal

Mint megírtuk, elindult az Aranyélet harmadik évadjának forgatása, most az első hivatalos információkat is megosztotta a sorozatról az HBO.

Július 23-án megkezdődtek az Aranyélet új évadának forgatási munkálatai. A magyar HBO sorozata HBO GO-n is elérhető első két évada azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az amerikai sorozatokat megidézően látványos és izgalmas történet valójában a sokaknak ismerős ügyeskedő, boldogulni próbáló magyar kisember figuráját mutatta be.

A harmadik évad még a korábbiaknál is többet vállal: felidézi, értelmezi, és olykor kiforgatja az elmúlt évek jó néhány közéleti eseményét, miközben olyan húsbavágó és aktuális kérdésekre keresi a választ, minthogy áthidalható-e a generációk közt húzódó szakadék, vagy hogy összeegyeztethető-e a mai Magyarországon a család és a karrier, a hatalom és a tisztesség - közölte a csatorna.

A főbb szerepekben ismét Thuróczy Szabolcsot (Miklósi Attila), Ónodi Esztert (Miklósi Janka), Döbrösi Laurát (Miklósi Mira), Olasz Renátót (Miklósi Márk) és Végh Zsoltot (Gáll Ferenc) láthatjuk. Az évadban visszatér a mellékszereplők közül Danis Lídia (Jakab Erika főhadnagy), Rajkai Zoltán (Zebegényi Géza), Fekete Lovas Zsolt (Mátyás Pista), Hevér Gábor (Szendrák Dénes), Trill Zsolt (Fazi) és Fullajtár Andrea (Boros Zsuzsa), míg újoncként csatlakozik a csapathoz Staub Viktória, Bakonyi Csilla és Borovics Tamás.

A többszörös díjnyertes sorozat alkotói csapatában szintén sok az ismerős név. A már rutinos rendezők, Dyga Zsombor és Mátyássy Áron mellett visszatért a korábbi évadok markáns képi világáért felelős vezető operatőr, Marosi Gábor is.

A harmadik évad vezető forgatókönyvírója Vancsik Péter lett, de az írók közt megtaláljuk a harmadszor is visszatérő, HBO-s veteránnak számító Tasnádi Istvánt , illetve egy fiatal tehetség, Vanicsek Olivér is csatlakozott a csapathoz. Az évad story editora ezúttal is Angyalosy Eszter.

A sorozat kreatív producere Krigler Gábor, a gyártásért felelős HBO-s producer Závorszky Anna.

A sorozatot az HBO megbízásából Stalter Judit és Fodor Judit produceri felügyelete mellett a Laokoon Filmgroup gyártja, az ő nevükhöz fűződik többek közt az Oscar-díjas Saul fia vagy a tavalyi év egyik legsikeresebb magyar filmje, a Tiszta szívvel.