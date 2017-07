Eddig nem látott felvételeket mutatnak be Diana hercegnőről

Egy augusztusban érkező tévéfilmben, a Diana: In Her Own Words-ben eddig nem látott felvételek is előkerülnek Diana hercegnőről.

Diana hercegnő halálának 20. évfordulójára több tévéfilm is készült, a BBC és az ITV után a Channel 4-ra is jön augusztusban egy alkotás, a Diana: In Her Own Words.

Amíg például az ITV Diana, Our Mother-je a hercegnő két fiát beszéltette, addig a Diana: In Her Own Words – mint azt a címe is mutatja – Lady Diana saját szavaival idézi meg az élettörténetet.

A tévéfilmben olyan felvételek is szerepelnek, amelyeket a hercegnő beszédtanára, Peter Settelen készített a kilencvenes évek elején, ezeket még soha nem látta a nagyközönség.

A képsorokon alapvetően azt láthatjuk, amint Diana egy beszédet gyakorol, de közben Settelennel való magánbeszélgetései is megelevenednek, a hercegnő a házasságáról és a nyilvánosság előtti életéről is mesél.

A Channel 4 egyik vezetője, Ralph Lee szerint a felvétel fontos hozzájárulás a történelmi képhez, egy „szolgálaton kívüli” Dianát mutat, akinek így sokkal többet megtudhatunk a személyiségéről.