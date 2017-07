Egy férfi rajongó zaklatja VV Lórit, feljelentést fontolgat

Kilenc hónapja keseríti meg VV Lóri életét egy férfi, aki szerelmes üzenetekkel bombázza.

Naponta több száz üzenetet kap tőle, és hívásokkal is zaklatja egy rajongó VV Lórit. A ValóVilág 8 lakója erről egy videóban mesélt először a közösségi oldalán, de a Bors megkeresésére beszélt az elmúlt időszakról.

"Novemberben, nőként kezdett írogatni, válaszoltam, ő pedig elkezdte feltenni a netre a beszélgetéseinket. Majdnem erre ment rá a kapcsolatom is Diával. Aztán a saját oldaláról is írt, és kilenc hónapja folyamatosan írogat. Volt nap, hogy 649 nem fogadott hívásom volt tőle, már háromszor telefonszámot kellett cserélnem, és van közösségi oldalam is, amit elvesztettem miatta. Azóta megtudtam, már másokat is zaklat" - mesélte.

Az egykori villalakó állítja, a zaklatója önszántából küldött neki százhatvanezer forintot, hogy ne jelentse fel, de azóta már megfenyegette, és bevallotta, hogy szerelmes belé.