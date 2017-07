99 éves korában meghalt June Foray szinkronszínésznő, akinek több mint 300 rajzfilmben hallhattuk a hangját.

Alig két hónappal a 100. születésnapja előtt meghalt June Foray, aki az Egyesült Államokban legendás szinkronhangnak számított, 1943-tól kezdve 308 rajzfilmben szólalt meg az IMDb szerint.

A Bolondos dallamok-ban ő kölcsönözte a hangját a nagymamának, Csőrike és Szilveszter gazdájának, a Kacsamesék-ben többek között Beagle mamát személyesítette meg, a Hupikék törpikék-ben ő volt Tréfi.

Emlékezetes volt még a Gumimacik Grammi macijaként, de többek között az Óz Dorothyját is szinkronizálta az Off to See the Wizard című sorozatban, közreműködött a Frédi és Béni-ben, az Alvin és a mókusok-ban is. Itt meghallgathatja a hangját: