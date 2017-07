Több mint 800 ezren nézték a bombasztikus magyar gólokat

A csütörtök esti férfi vízilabda mérkőzés elődöntőjét 843 ezren nézték az M4 Sporton.

A 7:5-ös magyar diadallal záruló, Görögországgal vívott meccs közönségaránya 21,3% volt, 843 ezren nézték a meccset.

De ugyanilyen magas nézettséget hoztak a csatornának az esti úszóversenyek is. A női 4X200 méter gyors váltó döntőjét negyed nyolc után 633 ezren nézték, amely 19,2%-os közönségaránynak felelt meg, a férfi 200 méter hátúszás este hét óra után kezdődő elődöntőjét 596 ezren követték nyomon a képernyők előtt, ez 18,8%-os közönségarányt jelentett a csatornának.

A női 200 méter pillangó döntőjét pedig este fél hét után 590 ezren látták, ami 20%-os közönségaránynak felelt meg. A női 200 méter mell elődöntőjét 579 ezren látták 18,6%-os közönségarány mellett.

Az M4 Sport a vasárnapi zárónapig minden vizes vb-vel kapcsolatos eseményt megmutat és minden magyar érintettségű versenyről helyszíni élő közvetítéssel vagy körkapcsolással számol be, továbbá a nap végén terjedelmes összefoglalókban mutatjuk meg nézőinknek a teljes nap összefoglalóit. Az élő közvetítéseken kívül extra tartalmak is elérhetőek az m4sport.hu portál látogatói vagy az M4 Sport telefonos alkalmazás felhasználói számára, ahogyan az M4 Sport Facebook-oldala is rejteget extra élményeket.

A közmédia a világbajnokság zárónapjáig a nézőket is bevonja a közvetítésbe, a legjobb #vizosszekot hashtaggel ellátott Facebook és Instagram üzeneteket a csatorna a televízió képernyőin is megmutatja.