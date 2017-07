Így néz ki manapság a Charlie angyalai egykori bombázója

Jaclyn Smith 72 éves, egykor itthon is imádták a tévézők.

1976-tól tagja volt a Charlie angyalainak, amely itthon is nagy sikerrel ment a tévében (másképp nem is mehetett volna, egy csatorna volt). A sorozatot abban az évben szeptemberben mutatták be, már a pilot nagy siker volt, hamar befutottak a szereplők, és Smith volt az egyetlen női főhős, aki végig kitartott, összesen 110 részben tűnt fel.

A kétezres években A körzet címűsorozatban láthattuk, legutóbbi tévés munkája a 2015-ös Bridal Wave. Alábbi képen balról, fiatalon: