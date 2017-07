Szeptemberben folytatódik az Amerikai Horror Story, kapott egy posztert.

Szeptemberben jön az itthon is kedvelt Amerikai Horror Story újabb évadja, kapott egy posztert. A sorozat sokak szerint a második szezonnal érte el a csúcsot, de később is láttunk számos remek alakítást, Lady Gaga is ügyesen hozta a szexmániás vámpírnő karakterét. Sok fura, rejtélyes plakát készül minden évad elé, itt egy újabb: