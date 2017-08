Idén ezekre a tévéműsorokra panaszkodtak a legtöbben

A brit médiahatóság, az Ofcom kiadta, hogy idén mely tévéműsorokra panaszkodott eddig a legtöbb néző, mély dekoltázsból, agresszív interjúból is volt már baj odakint.

Az Ofcom tavaly közölt egy érdekes listát arról is, hogy a szervezet fennállása, vagyis 2003 óta mely brit tévéműsorokra érkezett a legtöbb nézői panasz, most azt is megtudhatjuk, hogy ebben az évben mi szúrta a közönség szemét.

2017-ben a legtöbb panasz, szám szerint 1055 a Press Preview egyik adása után érkezett a médiahatósághoz, sok nézőnek nem tetszett a riporter, Kay Burley stílusa. A műsorvezető egy vidámparki baleset, illetve az a körüli perek kapcsán faggatta a felelős cég vezetőjét, de több mint ezer néző szerint túl agresszívan.

743 panasz érkezett a Britain's Got Talent-re, pontosabban a két női zsűritag, Alesha Dixon és Amanda Holden ruházatára, sokak szerint túl sokat mutattak egy családi műsorhoz képest. Kétségtelen, hogy mindketten viseltek merész ruhákat, Holden például így is megjelent a tehetségkutatóban:

A dobogóra felfért még az ITV reggeli műsora, a Good Morning Britain, amelyre 440 panasz érkezett, miután a szélsőjobboldali English Defence League vezetője, Tommy Robinson megjelent a stúdióban, és elítélően nyilatkozott az iszlámról.

Futottak még

A Red Nose Day nevű jótékonysági nappal a BBC nagyjából 26 milliárd forintnak megfelelő összeget gyűjtött a szegényeknek, a műsorkínálat azonban nem mindenkinek tetszett, összesen 345-en panaszodtak a káromkodásra, sikamlós viccekre – erről itt írtunk bővebben.

Az ötödik helyen az Emmerdale áll 285 panasszal – erről is beszámoltunk korábban –, de a Celebrity Big Brother, illetve a Big Brother sem tetszett sok nézőnek. Az első tízben még az EastEnders, a Coronation Street és a Benidorm van benne, a teljes, 22 műsort felvonultató listát itt találja.