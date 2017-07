Nyolc új sorozat érkezik az egyik legmenőbb csatornára

Nyolc új sorozat érkezik a közeljövőben az AMC-re, többek között a The Walking Dead alkotója is újabb horroron dolgozik.

Az AMC az amerikai tévékritikusok szövetsége, a TCA nyári sajtóturnéján számolt be a terveiről, nyolc új sorozat is érkezik a csatornára jövőre vagy 2019-ben.

A The Walking Dead alkotója, a két éve az Origónak is nyilatkozó Greg Nicotero ismét a horror, illetve a sci-fi műfajába ássa bele magát, érkezik tőle az antologikus, minden részben önálló történetet elmesélő Shock Theatre.

Jön még az AMC-re két másik horrorantológia is, az Underbelly a popkultúra sötét oldalát mutatja be, a Wicked West pedig a kegyetlen vadnyugatot idézi meg, számos sorozatgyilkost és helyi legendát életre kelt.

Az Office Dwight Schrutéja, vagyis Rainn Wilson egy földönkívüli által megszállt férfiról forgat, az In The Middle Of The Street a Dot című színdarab alapján készül, emellett Ted Chiang és Victor LaValle egy-egy novellája is képernyőre kerül, jön a Liking What You See és a Ballad of Black Tom is.

A nyolcadik projekt a The Age of Miracles lesz, ebben a Föld forgása egyszer csak lelassul, ami a nappalok és éjszakák hosszára, valamint a gravitációra is hatással lesz, ezzel pedig az emberek élete is gyökeresen megváltozik.