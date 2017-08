Testhezálló szerepet kapott a csinos indiai színésznő

A Quanticó-ból ismert indiai színésznő, Priyanka Chopra új szerepet kapott, friss vígjátéksorozatából kiderül, hogy mi lesz egy bollywoodi filmcsillaggal Hollywoodban.

A Quanticó-ban látott Priyanka Chopra lesz az új Baywatch-film főgonosza, de jön vele egy új vígjátéksorozat is, amelyben egy Bollywoodból Hollywoodba került színésznőt játszik.

Chopra az ABC-vel társult a projektre, amely egy másik indiai színésznő, Mádhuri Díksit életén alapul, aki a bollywoodi karrier után Los Angelesbe költözött, ahol természetesen sok gondja akadt a kulturális különbségekkel – itt nyilván ez lesz a humor fő forrása.

A pilotot íróként és producerként a szintén indiai Sri Rao jegyzi, aki eddig a What Goes On és a General Hospital: Night Shift című sorozatokba írt több epizódot.

Executive producerként Díksit férje, Sriram Nene is beszállt a projektbe, mellette Mark Gordon és Nick Pepper közreműködik, az ő cégük a Quantico mellett a Grace kliniká-ba és a Ray Donovan-ba is besegített.