Megvannak az év legértékesebb magyar celebjei

A Forbes magazin idén is összeállította a legértékesebb magyar celebek listáját.

A lap évente készít felmérést arról, hogy kik az ország legértékesebb hírességei a hirdető cégek számára. 2017-ben a dobogó legfelső fokán az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője, Sebestyén Balázs áll, aki Ördög Nórát taszította le a trónról - a TV2 műsorvezetője idén második lett.

A bronzérmes a saját online portált üzemeltető D. Tóth Kriszta lett, őt Majka követi. A rapper-műsorvezető tavalyhoz képest két helyet veszített. A két alkalommal is a lista elején végző Alföldi Róbert az ötödik lett.

Az idei listán hatodik Liptai Claudia, hetedik Tilla, őket követi Kiss Ádám humorista, Kasza Tibor és Hajós András.

A Forbes listájára a tavalyihoz képest új nevek is felkerültek. A legértékesebbek közé került az X-Faktor új mentora, Radics Gigi, a színész Szabó Győző, a modell Mihalik Enikő és Nagy Ervin is. Először szerepel önmagában Sarka Kata is, aki egy hellyel megelőzte férjét, Hajdú Pétert.

Idén azonban eltűnt a korábban előkelő helyen szereplő Tóth Gabi, Stohl András, Kovács Ákos és Berki Krisztián is.

A szerdai számban megjelenő részletes rangsor első néhány helyezettjét a Blikk kapta meg előre.