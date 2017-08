A felnőttfilmesből légtornásszá vált Sáfrány Emese épp versenyre készül, és a tökéletes mozdulatokon túl a fájdalmas edzéseket is megmutatja - legutóbb arról posztolt, hogy a levegőben a karikán lóg, majd le is esik róla, annyira belenyilallt a fájdalom a combjába. Aleska nem csak versenyző, hanem már egy verseny főszervezője is, nemrég hirdette meg első saját versenyét, amit majd szeptemberben rendeznek.