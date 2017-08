Horváth Éva visszatér a képernyőre

Újra forog Várkonyi Andrea műsora, a Micsoda nők.

Már készülnek a Micsoda nők! új részei Várkonyi Andreával, a folytatásban is három ismert vendéggel ül le a házigazda, és velük beszélget az adott témáról. A folytatásban biztosan ott lesz Mádai Vivien, aki már egy képet is mutatott a forgatásról, de feltűnik Horváth Éva és Nagy Réka is.

Várkonyi Andrea női talkshow-ja 2016 őszén indult, akkor így mesélt róla az Origónak: "Nem általánosságban beszélgetünk, igyekszünk mindent alátámasztani a saját életünkből vett példákkal, történetekkel, sok érdekes sztorit fogunk hallani. Próbáljuk elkerülni a közhelyeket, igyekszünk mindent új szemszögből megmutatni. Általában a témához kapcsolódva hívjuk a vendégeket, nem csak felütjük a telefonkönyvet."