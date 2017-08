James Corden világszerte népszerű netes sorozatát, a Carpool Karaoke-t átvette az Apple Music, itt a showman már a volánt is sokszor átadja másnak. Az új szériához kijött két előzetes, amelyben a Trónok harca Stark lányai, Maisie Williams és Sophie Turner is feltűnnek, de többek között Will Smith, Miley Cyrus, Pharrell Williams és a Metallica is megfordul az autóban. Nézze csak!