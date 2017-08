Cicciolinát magyar valóságshow csábítja

Hazai gyártású, de külföldre utaztató reality keresi, tippre a Celeb vagyok, ments ki innen lesz az.

Staller Ilona, azaz Cicciolina a napokban a Rádió 1 reggeli műsorában beszélgetett Sebestyén Balázsékkal, amikor elkottyintotta, hogy hamarosan Budapestre utazik, hogy egyeztessen egy valóságshow-ról, amit magyar csatorna számára készítenek, de külföldön. Balázs jelezte, hogy sejti, melyikről lehet szó, így azt tippeljük, hogy a Celeb vagyok, ments ki innen újabb évadjához keresték (ezt Sebestyén vezette eddig), ezt várhatóan Dél-Afrikában veszik majd fel, mint az előző szezont is.

Mint korábban írtuk, a jelek szerint 2017-ben is lesz Celeb vagyok, ments ki innen az RTL Klubon. Pumped Gabo, a legutóbbi Való Világ ezüstérmese, Vivien, Peller Anna, Lukács Miklós, illetve az Éjjel-nappal Budapestben látott Alexa is utazhat a lapok értesülései szerint. Állítólag Gáspár Evelint is megkereste a stáb, de Győzike lánya nemet mondott elsőre. A csatorna későbbre ígért tájékoztatást.

A celebeket eléggé megviselő realityből eddig négy szezon készült, az elsőt Falusi Mariann, a másodikat Keleti Andrea, a harmadikat Erdei Zsolt nyerte. 2014-ben volt az utolsó, akkor Molnár Andrea örülhetett a végén.