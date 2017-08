A Carpool Karaoke-ból is ismert James Corden még hét évvel ezelőtt volt Gordon Ramsay vendége a The F Word-ben, akkor megevett egy halszemet, amiért cserébe a sztárszakács felajánlotta neki, hogy a családjával együtt megvacsorázhat valamelyik éttermében. Mint arra Corden apja emlékeztetett, ez azóta sem történt meg, így a showman most nemes bosszút állt, ő etetett meg egy halszemet Ramsay-vel – hogy mi lett a vége, azt megnézheti videón!