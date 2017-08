Annyira meleg van, hogy Bódi Sylviről lekerült a bugyi

A trópusi klímához szokott Bódi Sylvi is megszenvedi a brutális hőséget, mint írja, nagyon sajnálja azokat, akik a kánikulában dolgoznak.

A modell kitartásra biztatja követőit, mint írja, ő maga is nehezen viseli ezt a meleget - a posztjához egy fotót is csatolt magáról egy fehér ruhában, aminek magas felsliccelése egyértelművé teszi, hogy még bugyit sem húzott.

„Tengerparton vagy bármilyen vízparton, medence mellett elviselhető ez a hőség, de így városban nagyon kegyetlen. Láttam ma egy rettenetesen megizzadt postást, egy bolti eladót, akiről patakokban folyt a víz, miközben beütötte az elolvadt csokit, és egy biciklis futárt, aki az ájulás szélén, kipirosodva tekert, hogy teljesítse a küldetését. Nagyon együtt éreztem velük. Emelem a kalapom, és minden tiszteletem az övéké, és azoké az embereké, akik ebben a nagy hőségben külső helyszínen, tűző napon, építkezéseken dolgoznak, futárok, pincérkednek, pékségben sütik nekünk a kenyeret vagy nem légkondicionált a munkahelyük.

Én majd leszédültem a kis motoromról, mert az aszfalt úgy ontja magából a hőt, és a menetszél, amely máskor oly kellemesen hűt, most tűzforró, és szinte perzseli a bőrömet” - írja.



"Nálam a lakásban nincs légkondi, mert nem is szeretem, és most 30 fok van úgy, hogy szinte az összes redőny le van húzva. És a nap igazán 2 körültől kezd majd ide sütni! Na, akkor mi lesz? Szegény cicáim is a fürdöszoba kövön fekszenek kinyúlva" - írja a képe mellé.